القبض على المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام في مول شهير

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمة في سرقة الفنانة الشابة ديانا هشام بعد تحديد هويتها، وتبين أنها ذات جنسية عربية وتبلغ 41 عامًا وإقامتها منتهية، واعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات وهي عبارة عن مبلغ مالي وحقيبة يد المجني عليها.

سرقة حقيبة الفنانة ديانا هشام

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المتهمة تمكنت من تنفيذ الجريمة عن طريق مغافلة الفنانة الشابة ديانا هشام وسرقة حقيبة يدها في أحد المولات الشهيرة، بالإضافة إلى بعض الأوراق الخاصة بها والكارنيهات، وتم تحديد هوية المتهمة بعد أن ظهرت في الكاميرات، وألقي القبض على المتهمة وبسؤالها اعترفت بتفاصيل الجريمة وأرشدت عن المسروقات وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة.

ديانا هشام تكشف تفاصيل سرقة متعلقاتها

كانت الفنانة ديانا هشام، كشفت عن تعرضها للسرقة داخل أحد المولات التجارية الأمر الذي دفعها للتوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد، لتقديم بلاغ رسمي، حسبما كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقالت ديانا هشام: «كنت قاعدة في كافيه في أحد المولات التجارية، ومعايا شنطتي فيها مبلغ مالي كبير عن عمل كنت بصوره، وكنت لسه جايه من البنك ملحقتش أروح البيت أحطه هناك».

وتابعت ديانا: «وكمان الشنطة كانت فيها سلسلة دهب ومستلزمات خاصة، دخلت الحمام وخرجت لقيت شنطتي مفتوحة وفاضية تماما، أتسرق منها كل حاجة، ولما شوفت كاميرات الكافية اكتشفت إنها سيدة كبيرة في السن».

يذكر أن شاركت مؤخرًا في حدوته «هدف نبيل» من مسلسل «ورا كل باب» الذي عرض مؤخرًا على قناة الحياة، بطولة صلاح عبد الله، محمود البزاوي، شريف خير الله، وعدد آخر من الفنانين الشباب، كما تقوم حاليا تصوير مشاهدها بمسلسل «أبو العروسة 3» بطولة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وميدو عادل، من تأليف وإخراج هاني كمال.