رئيس جامعة كفر الشيخ: نتائج مصر في مكافحة الفساد لفتت أنظار العالم

نظمت جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس ندوة بعنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والحد من مخاطره»، في قاعة السيمنار بكلية الصيدلة، وسط إجراءات احترازية مشددة، برعاية وحضور رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، وذلك في إطار التعريف بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، والحد من مخاطره واحتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد والتي تنظمها الهيئة كل عام.

وحضر الندوة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي نائب المحافظ واللواء إسلام صلاح رئيس الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والعقيد أحمد شذوان عضو الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومديري العموم وحضور طلابي.

احتفالات هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

رحب رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي برئيس الرقابة الإدارية بكفر الشيخ وعضو هيئة الرقابة الإدارية والحضور، قائلا: «نحن الآن في جامعة كفر الشيخ نعيش يوماً استثنائياً حيث نشارك بهذا اللقاء المهم احتفالات هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد».

وأكد أن ما أنجزته مصر في مجال مكافحة الفساد لم يكن يتم بأي حال من الأحوال دون وجود هذا المناخ الصحي الذي هيأته القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى تلك النتائج التي لفتت أنظار العالم وجعلت مصر واحدة من الدول الكبرى التي تسير بخطى واسعة في هذا المجال.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشكر الرقابة الإدارية على دورها الفعال

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ شكره لمكتب هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ على دورهم الفعال في مكافحة الفساد ومدى التعاون بين مكتب الهيئة والجامعة من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومي والعمل على تحسين الخدمات العامة وذلك لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية.

وألقى اللواء إسلام صلاح رئيس الرقابة الإدارية بكفرالشيخ محاضرة خلال الندوة لتعريف الحضور بدور الهيئة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية وذلك من خلال نشر أهمية التوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بهدف زيادة الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته والعمل على بناء الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

رئيس فرع الرقابة الإدارية يستعرض المفاهيم الأساسية للفساد

واستعرض اللواء إسلام صلاح رئيس الرقابة الإدارية بالمحافظة، المفاهيم الأساسية للفساد، والتعريف بصلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعريف بأبرز الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية، والقضايا القومية المعاصرة، موضحاً دور هيئة الرقابة الإدارية في محاربة الفساد ومنعه، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الإستراتيجية، لافتًا إلى أنه سوف يكون هناك سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء هيئه التدريس والعاملين في مجال الرقابة الإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء بالتعاون مع الجامعة.

وأشار رئيس الرقابة الإدارية بكفر الشيخ إلى نشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان والتطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية.

وكرمت جامعة كفر الشيخ اللواء إسلام صلاح رئيس الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، والعقيد أحمد شذوان عضو الرقابة الإدارية بكفر الشيخ على هامش الندوة بتقديم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي درع الجامعة لهما