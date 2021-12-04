رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث قضايا المحافظة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المحافظة.

وضم الوفد البرلماني كل من: النائب السيد أبو اليزيد شمس الدين، النائب ياسر منير عبد الخالق، النائب على أحمد علي، النائب محمد سعد الصمودي، النائب الدكتور هدى الطنباري، النائب عز جودة، النائب اللواء سعيد عمارة، النائب الدكتور محمد فوزي الرفاعي، النائب محمد ذكي، النائب يونس عبدالرازق، النائب عادل النجار، في حضور الدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والدكتور على صبري أمين عام الجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة، بنواب المحافظة وعبّر عن امتنان الجامعة بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه الطرفان في خدمة الأهالي.

دسوقي: جامعة كفر الشيخ تبذل قصارى جهدها لخدمة المجتمع

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعمل بأقصى طاقاتها لتلبية احتياجات محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لأداء دورها الخدمي والمجتمعي لتلبية احتياجات المواطنين في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكون الجامعة بيتًا للخبرة للمجتمع المحيط بالجامعة، والحصن العلمي والفكري للشباب.

واستعرض رئيس جامعة كفر الشيخ، القوافل الخدمية المتكاملة التي تطلقها الجامعة في كافة التخصصات ودورها في خدمة القرى النائية والأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة وخاصة بقرى مركز مطوبس.

وعبّر «دسوقي» عن تقديره لدعم القيادة السياسية المستمر للحفاظ على تطوير واستقلالية الجامعة المصرية، بدعم مهني مستنير ومستمر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ترسيخ دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع

من جانبهم، عبر نواب مجلسي النواب والشيوخ، عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي استمع فيها رئيس الجامعة لكل الاقتراحات والرؤى للنواب، مؤكدين أن هذا الأداء يرسخ دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع في المجالات كافة، كما أشاد نواب مجلسي النواب والشيوخ بالتطور الكبير الملحوظ الذي تشهده جامعة كفر الشيخ في البرامج الدراسية والمنشآت التعليمية وخدمة المجتمع المحلي.