جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإسرائيلي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، رئيس الوزراء المناوب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، تأكّيدًا لدور مصر ومساعيها الرامية إلى إحياء مسار السلام، ولمناقشة أبرز قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك في قصر التحرير بالقاهرة.

الخارجية: اللقاء تأكّيدًا لدور مصر ومساعيها الرامية إلى إحياء مسار السلام

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، صورًا من اللقاء الذي جمع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي.