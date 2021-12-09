«معلومات الوزراء»: مصر تقود الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «إنفوجرافيك» جديد، يتناول المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين في الدول العربية، والتي وصل عددها إلى 28 مشروعًا.

مصر تتصدر الدول العربية بـ 7 مشروعات

وقد تصدّرت مصر الدول العربية في عدد المشروعات المعلنة بـ7 مشروعات، بينما جاءت عمان في المرتبة الثانية بـ6 مشروعات.

3 مشروعات لمصر لإنتاج الهيدروجين

وتتوزع مشروعات إنتاج الهيدروجين في مصر بين الأنواع المختلفة؛ حيث جاء الهيدروجين الأخضر في المقدمة بـ3 مشروعات، والأمونيا الزرقاء بمشروعين، والهيدروجين الأزرق والأمونيا الخضراء بمشروع واحد لكل منهما.