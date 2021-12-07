«التموين» تعلن موافقة مجلس الوزراء على المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، موافقة مجلس الوزراء لمشروع المستودعات الاستراتيجية التي سينفذها الجهاز، كاشفا عن أنه تم الإسناد بالأمس لـ3 شركات ستقوم بتنفيذ 7 مستودعات استراتيجية في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في أحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية بتنفيذ شركة مراكز السعودية.

حجم التجارة قفز من 17٪ إلى 21٪ من حجم الناتج المحلي

وأوضح مساعد وزير التموين، أن حجم التجارة قفز من 17٪ إلى 21٪ من حجم الناتج المحلي، موضحا أن المستودعات الاستراتيجية ستقلل الفاقد والهادر من السلع، فضلا عن دورها في الحفاظ على السلع.

وأوضح «عشماوي»، أن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية، تتضمن إنشاء متاجر وقاعات عرض ومناطق تجزئة ومناطق تجارية ولوجستية ومطاعم وأخرى ترفيهية، مثل دور سينما وملاهي وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن، موضحا أنه المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال عام من الآن، كما تتضمن المرحلة الثانية، مبنى فندقيا ومكاتب إدارية وتجارية‪.‬

تنفيذ 21 مشروعًا بـ55 مليار جنيه

وأشار إلى أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية، حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية، وجار تنفيذها على أرض الواقع، وتبلغ 21 مشروعًا في 14 محافظة باستثمارات تتجاوز 55 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، بالإضافة إلى مستودعات استراتيجية؛ بما يغطي ما يقرب من 55 % من محافظات الجمهورية.