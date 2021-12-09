خبراء عن إطلاق تطبيق «هدهد» للمزارعين: لمعرفة حالة الجو وطرق الري

في ظل استعداد مصر للرقمنة بجميع المجالات لتسهيل التعامل على المواطنين، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق تجريبي لمشروع المساعد الذكي للفلاح «هدهد»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية لخدمات التحول الرقمي.

ذكاء اصطناعي في الأراضي الزراعية

وشهد المؤتمر الإطلاق التجريبي لمشروع المساعد الذكي للفلاح «هدهد»، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

وتعليقاً على إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية في المجال الزراعي، قال أبو العلا عطية، خبير تكنولوجي لـ«الوطن»، إن النظام الإلكتروني آلية ذكية لضمان وصول المزارعين للوزارة بالإضافة إلى خدمات التي يتيحها التطبيق فهو يساعد المستخدم على التعرف باستمرار على الحالة الجوية وأفضل فترة يمكن الزراعة فيها ووقت الحصاد والإرشادات المختلفة حتى يستطيع زيادة الإنتاج.

برنامج السؤال والإجابة للمزارعين

وأكد «عطية»، على أنها نقطة انطلاقة جيدة للوزارة، خاصة أنه من أهم المشروعات التي سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة الراهنة والتي تساعد الفلاحين وتعد وسيلة للتواصل معهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي حول أي استفسارات يحتاج إليها المزارع إذا كانت المشكلة أو الاستفسار مسجل على البرنامج «سؤال متكرر»، وفي حالة ظهور مشكلة جديدة يكون الرد خلال يومين أو ثلاثة.

طرق الزراعة وتحديد أسعار المنتجات

ومن جانبه، قال دكتور عبدالرازق عثمان استشاري خبير زراعي، لـ«الوطن»، إن تطبيق «هدهد» يساعد في إتاحة تطبيق أهم الإرشادات حول الأسمدة الزراعية، وكذلك أسعار المنتجات الزراعية يوم بيوم بحيث يعرف المزارع أسعار السلع الحقيقية.

وأضاف «عثمان»، أن التطبيق يتيح للمزارعين خاصية السؤال والإجابة عن جميع الاستفسارات، موضحًا أن الوزارة تقوم بميكنة 20 خدمة من خدمات الوزارة وجارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.

ويعتبر هذا التطبيق أحد الجهود المبذولة للتحول الرقمي بوزارة الزراعة، فهو الوسيلة الإلكترونية التي تتواصل بها الوزارة مع الفلاحين، من خلال نظام «أندرويد».