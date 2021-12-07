الزراعة تبحث تحسين دخل 1000 مزارع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

بحث الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق الوطني لمشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وميريام فرنادو، مديرة المشروع، مع الدكتور عبدالله سيد، عميد كلية الزراعة بجامعة بني سويف، والدكتور ممتاز محمد، عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، على رأسها دعم ريادة الأعمال، والأبحاث العلمية الزراعية.

كما بحث الجانبان، التعاون في مجالات الزراعة الرقمية والابتكار الزراعي، فضلا عن تطوير صناعة النباتات الطبية والعطرية، وكذا عدد من الحاصلات الاخرى المستهدفة من المشروع.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنّ مشروع الابتكار الزراعي، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والذي يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يستهدف زيادة دخل 10000 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، البصل والثوم، الفلفل الحار.

تحسين الممارسات في مرحلة الإنتاج

وأوضح أنّ الأنشطة المخطط لها تهدف إلى تحسين الممارسات في مرحلة الإنتاج، رفع قيمة المنتج النهائي، وتقديم الدعم في حل تحديات التسويق للتجارة الدولية والمحلية من خلال التعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين القطاعين الخاصين من القطاعات المركزية في تدخلات المشروع.

أنشطة مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وحضر اللقاء، المهندس محمد نبيل، نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي، والدكتور يوسف خميس، والدكتور أحمد دياب، أعضاء فريق عمل المشروع بوزارة الزراعة، وذلك خلال زيارتهم إلى محافظة بني سويف، لمتابعة أنشطة المشروع.

وشملت الجولة، زيارة مديرية الزراعة بالمحافظة، حيث عقد لقاء مع المهندس عمر حسن علي، مدير مديرية الزراعة ببني سويف، فضلا عن لقاء ممثلي جمعيتي ابدأ بنفسك وحياة أفضل، وعدد من خريجي برنامج تدريب المدربين، والذي يستهدف إعداد مدربين متخصصين في تقديم خدمات الدعم الفني للزراعات العضوية وإنتاج منتجات آمنة ذات جودة عالية.