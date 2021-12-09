الطقس السيئ يهدد محصول الفراولة.. ونصائح من الزراعة للمزارعين

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إنه مع دخول الطقس البارد أو شديد البرودة يبدأ النقص في إمدادات عنصري الكالسيوم والبورون للنبات ويتسبب في تلف محصول الفراولة واحتراق حواف الأوراق وتشوهها ويمتد للثمار.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب يتمثل في الحرارة المنخفضة لمدة طويلة خاصة خلال التلقيح ونمو الثمار، وحدوث الصقيع، والإفراط في السماد النتروجيني (الأزوتي)، كذلك الأمطار أو الندى الغزير الذي يؤدي إلى تخفيف سوائل «ميسم الزهرة»، وبالتالي تؤثر سلباً في ضعف التلقيح فتتشوه ثمار الفراولة لاحقا، كذلك تزيد الأعراض مع عدم انتظام درجات الحرارة والإضاءة أثناء نضج ثمار الفراولة، وجفاف التربة، وزيادة استخدامات منظمات النمو.

توصيات عاجلة لتفادي آثار الطقس السئ على الفراولة

وأكد أنه يجب اتباع عدد من التوصيات الهامة والعاجلة لتفادي حدوث تلك الأعراض وذلك بالإسراع في تكثيف إضافة عنصري الكالسيوم والبورون عن طريق الرش الورقي أو إضافة أرضية منفردة، بالتبادل مع عنصري البوتاسيوم والماغنسيوم، مع تخفيف إضافة الأزوت، والعمل على اتزان معدلات الري.

نصائح هامة لمحصول المانجو لتفادي آثار الطقس السئ

وفيما يتعلق بمحصول المانجو يجب التخلص مـن السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار حديثة الزراعة التي تم زراعتها في هذا الموسم، مع جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنه مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق والرش أكس كلوروالنحاس 2.5 جم بعـد إجراء تقليم الأشجار الكبيـرة والتخلص من التكتلات والأكاروسات .

وأكد ضرورة إجراء خدمة التسميد الشتوية للمزارع (بالغمر) بإضافة الأسمدة العضوية والفوسفاتية 3-5 أجولة من السماد البلدي المتحلل أو كمبوست للشجرة حسب عمرها وحجمها مع إضافة من نصف إلى 1 كيلو سوبر فوسفات و150 جم سلفات بوتاسيوم و100 جم كجم كبريت زراعي وهـي تضاف إما نثراً فــي محيـط ظل الشجرة أو في خنادق حول الشجـرة وتقلب الأسمدة مــع الطبقة السطحية دون الإضرار بالجذور ثم تروي الأرض ريه غزيرة للتخلص من ملوحة الخلطة .

أما حدائق المانجو التي تروي بالتنقيط في حالة الأراضي الجديدة يتم تسميدها باستخدام سلفات الأمونيوم بمعدل 4 كجم / فـدان / مرة، وكذلك سلفات البوتاسيوم بمعدل 3 كجم / فدان / مرة، عن طريق السماد إلي جانب السمـاد العضوي ففي الرية الأولى يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان، وفي الرية الثانية يضاف 2 لتر حامض هيوميك للفدان، وفي الرية الثالثة يضاف 2 لتر حامض نيتريك للفدان، أما الرية الرابعة فيضاف 2 لتر حامض كبريتيك للفدان، وفي الرية الخامسة يضاف 1 لتر حامض أميني للفدان وذلك لتقوية الشجرة ومساعدتها لتقليل الإجهاد الواقع على الأشجار نتيجة انخفــاض دراجات الحرارة .