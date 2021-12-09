الصين توافق على أول علاج بـ«الحقن» لفيروس كورونا

وافقت الصين، للمرة الأولى، على علاج جديد ضد فيروس كورونا المستجد، بعد مرور عامين من ظهور الوباء على أراضيها، وذلك على خلفية انتشاره بالبلاد.

الموافقة على علاج جديد ضد فيروس كورونا فى الصين

وأعلنت الوكالة الوطنية للأدوية، أنها أعطت الموافقة الطارئة لعلاج صيني يعطى بالحقن ضد فيروس كورونا، يحتوي على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي تتمسك ببروتين الفيروس وتقلل من قدرته على دخول الخلايا البشرية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز العربية»، جرى تطوير العلاج الصيني الجديد من جامعة «تسينجهوا»، المرموقة في بكين، وشركة «بري بايوساينسيس»، حيث أظهرت التجارب السريرية أن العلاج يتيح خفض معدلات دخول المستشفى وخطر الوفاة لدى المرضى الضعفاء بنسبة 80 %، كما يستهدف المرضى المصابين بالفيروس بهدف تجنب تعرضهم لمضاعفات خطيرة

صفر وفيات في الصين

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 99 ألف و 454 حالة، مضيفة أن 60 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، فى حين لم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 4 آلاف و636 حالة وفاة.

مواجهة فيروس كورونا فى الصين

وتمكنت الصين من السيطرة على الوباء الذي ظهر فيها للمرة الأولى في نهاية 2019، من خلال فرض قيود كإغلاق الحدود والمراقبة المشددة للتنقلات و فرض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث لقحت أكثر من 70 % من سكانها بفضل لقاحات محلية الصنع.

التطعيم ضد فيروس كورونا

كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى التعجيل في التطعيم لمواجهة متحورات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاحات ضد فيروس كورونا أقل تجاه المتحور الجديد «أوميكرون»، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.