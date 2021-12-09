مستشار بـ«الصحة العالمية» عن ظهور تحورات جديدة من أوميكرون: أمر طبيعي

قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن ظهور سلالة جديدة على متحوّر أوميكرون تسمى «أوميكرون بلس» يعد أمرًا طبيعيًا ومن المتوقع ظهور العديد من السلالات الأخرى على متحوّر أوميكرون خلال الفترة المقبلة.

الآف السلالات لفيروس كورونا منذ انتشاره

وأضاف أستاذ أمراض الجهاز الهضمي، في تصريحات لــ«الوطن» أنَّه منذ انتشار فيروس كورونا لأول مرة في ولاية وهان الصينية منذ قرابة عامين وظهرت الآف التغيرات الجينية والبروتينية على الفيروس، موضحًا أنَّ هذه التغيرات منها ما يكون خطيرًا وذو انتشار واسع مثل «دلتا، دلتا بلس، أوميكرون».

وتابع مستشار الصحة العالمية، أنَّ هناك مئات السلالات الجديدة التي ظهرت على المتحور ذاته أو الفيروس الأصلي ولكن كانت مجرد تغيرات بسيطة على التكوين الجيني للفيروس ليس لها تأثير من حيث السرعة أو الانتشار أو المضاعفات مثل متحور «هيهي» الذي ظهر مرة واحدة ثم اختفى ولم يكن له أثر الآن.

أعراض متحور أوميكرون

وأوضح «عصمت»، أنَّ هناك بعض الأعراض الجانبية التي تمّ رصدها على المتحوّر الجديد أوميكرون، فهو سريع الانتشار ونقل العدوى بين الأشخاص، وأعراضه متوسطة ولا تؤثر على صحة المصابين، إضافة إلى قدرته على مقاومة اللقاحات وهذه لم يتم التوصل لمدى صحتها حتى الآن.

وأشار مستشار الصحة العالمية إلى أنَّ هناك العديد من المتحوّرات التي سوف تظهر على المتغيرات الجديدة على فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة في حالة عدم الوصول لمناعة القطيع على مستوى العالم، وعدم وصول اللقاحات لكافة الشعوب سوف يؤدى لظهور سلالات جديدة.

وأكّد أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يمكن أن تقلل من الإصابة بفيروس كورونا التي تتمثل في «تلقي اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن تهوية جيدة».