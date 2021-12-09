وزير الإسكان يهنئ شركة المقاولون العرب لفوزها بـ 11 جائزة جديدة

هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركة المقاولون العرب لحصولها خلال حفل توزيع جوائز مسابقة مجلة «ميد» في نسختها الحادية عشرة، على عدد من الجوائز ضمن الفئات المختلفة للمسابقة، حيث تقدمت الشركة بـ 22 مشروعا فازت من خلالها بـ 8 مشروعات على المستوى المحلي و3 مشروعات على مستوى الشرق الأوسط، وتم اختيار 11 مشروعا من مشروعاتها التي تقدمت بها إلى القائمة النهائية Final List.

وجاءت تفاصيل المشروعات التي فازت بها «المقاولون العرب» كالتالي:

- توجت «المقاولون العرب» بجائزة مشروع العام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمسابقة، عن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- على مستوى الشرق الأوسط، فازت «المقاولون العرب» بجائزة خاصة عن مشروع تنفيذ وتشطيب 78 عمارة بالحي الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما فازت المقاولون العرب مع شركة أوراسكوم للإنشاءات بجائزة أفضل مشروع في فئة مشروعات النقل لعام 2021 عن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث، المرحلة الرابعة 4B، والذي تم تنفيذه تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، وجائزة أفضل مشروع في فئة مشروعات المياه لعام 2021 عن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- وعلى مستوى «المحلي»: فازت شركة المقاولون العرب بعدد 8 جوائز بالمسابقة عن أعمالها بداخل وخارج مصر عن مشروعات طريق النويصيب بدولة الكويت - مستشفى سرطان الأطفال في بيت الواد بدولة الجزائر - مستشفى الإصابات والطوارئ في أسيوط - مشروع 78 عمارة في العاصمة الإدارية الجديدة - مشروع الفندق الساحلي بالجلالة - مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - مشروع ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية - مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث المرحلة الرابعة 4B».

جائزة للمهندسة مفيدة علام

كما وصلت إلى القائمة النهائية بالمسابقة في ترشيحات مهندس العام، وذلك باسم المهندسة مفيدة علام، استشاري الطرق بالشركة والمشرف على قطاع المعامل ومشروع الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط، ومشروع الابتكار وذلك عن تقديمها بحثا عن استخدام ناتج كشط الأسفلت كطبقة أساس في مشروعات الطرق.