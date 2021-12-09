كشفت مصادر أمنية، عن تصالح سيدة التجمع الأول العارية مع جيرانها في قسم شرطة التجمع الأول، بعد أن القي القبض عليها من قبل شرطة النجدة، بناءًا على بلاغ تلقته الشرطة من أحدى جيرانها التي اتهمتها بالتحريض على الفسق والفجور زاعمة أنها اعتدت على الظهور في شرفة منزلها شبه عارية.

سيدة التجمع لم تتعمد ارتكاب الفعل الفاضح

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن السيدة العارية قالت في محضر الشرطة عقب اقتيادها إلى قسم شرطة التجمع الأول، أنها لم يكن لديها أي نية تعمد على ارتكاب هذا الفعل، بل كانت تتصرف بشكل طبيعي كأنها في أوكرانيا، حتى فوجئت بأن الجيران يشيرون إليها بضرورة ارتداء كامل ملابسها، وعندما حاولت الصعود إلى الشقة كانت قوة أمنية وصلت وأحضرت ملابسها وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة بعد أن لف جسدها بملاية سرير.

مصدر أمني: نفذنا القانون بحق السيدة العارية

وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن نفذت القانون حيال السيدة العارية لأنها ارتكبت جريمة مجرمة قانونًا، وفق قانون العقوبات المصري الذي ينص على أن ارتكاب مثل هذه الأفعال عبارة عن التحريض على الفسق والفجور في المجتمع وأنت مرتكبها يقع تحت طائلة القانون.

حاولت تبرير تصرفها عقب القبض عليها

وحاولت سيدة التجمع الأول العارية تبرير تصرفها عقب القبض عليها من قبل أجهزة الأمن، بأنها أجنبية الجنسية ومن دولة أكروانيا، وأنها تجردت من ملابسها مثلما تفعل في بلدها، وأنها تجهل القوانين في مصر ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا، وأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها في رحلتها السياحية للقاهرة وعندما خرجت في البلكونة لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدي الملابس وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.