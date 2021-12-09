ضبط سيدة ظهرت عارية في «البلكونة» بالقاهرة الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على إحدى السيدات بعد ظهورها عارية في «بلكونة» إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول، بعد استدعاء الجيران الشرطة لها، وتمّ التحفظ عليها واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الجيران يستدعون شرطة النجدة

كان جيران سيدة التجمع، تفاجأوا بها وهي تقف في «البلكونة» عارية بشكل تام، ثم خرجت إلى الشارع بتلك الهيئة، ما آثار غضب الأهالي الذين أسرعوا إلى استدعاء شرطة النجدة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة في التجمع الأول، وضبطت السيدة وهي في وضع مخل.

القبض على السيدة العارية

واقتادت الشرطة تلك السيدة إلى قسم شرطة التجمع الأول لاستجوابها، وتمّ احتجازها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتفحص جهات التحقيق، ملف السيدة المرضي ومدى إمكانية معاناتها من أمراض نفسية أو عصبية تدفعها للإقدام على هذا التصرف المجرم قانونًا.

التحريض على الفسق والفجور

وقال مصدر أمني، لـ«الوطن»، إنَّ أجهزة الأمن اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة بعد أن تلقت بلاغًا يفيد بارتكاب سيدة أفعال مخلة يعاقب عليها القانون والتحريض على الفسق والفجور، مبينًا أنَّ الواقعة قيد التحقيق أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه صاحبة هذا التصرف.