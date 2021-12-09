القبض على سيدة لإدارتها أكاديمية تعليمية غير مرخصة في كفر الشيخ

تمكن ضباط بمديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط سيدة تدير «أكاديمية دون ترخيص»، للاحتيال والنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

وأثبتت التحريات قيام السيدة بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وقد تمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

العثور على عدد من الشهادات المزورة

وأوضح البيان الصادر عن مديرية أمن كفر الشيخ، أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية تم العثور على عدد من الشهادات المزورة باللغة العربية والأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للعديد من الجهات، وعدد من الكارنيهات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية «مزورة بالكامل»، وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل الأموال، و جهاز كمبيوتر «بفحصه فنياً» تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحتوى على صور الشهادات المزورة وبرامج تعديل الصور، وبمواجهتها أقرت بنشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

القبض على 3 أشخاص يستقلون «توك توك»

وفي وقت سابق، تمكن ضباط مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من القبض على 3 أشخاص يستقلون «توك توك»، وبداخله كمية من الهيروين، وبفحصه تبين أنه مسروق، فجرى اقتيادهم إلى ديوان مركز الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية.