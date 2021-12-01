القبض على 3 أشخاص بحوزتهم «توك توك» مسروق وكمية من الهيروين بكفر الشيخ

تمكن ضباط مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من القبض على 3 أشخاص يستقلون «توك توك»، وبداخله كمية من الهيروين، وبفحصه تبين أنه مسروق، فجرى اقتيادهم إلى ديوان مركز الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية.

«توك توك» مسروق وكمية هيروين

وكان اللواء أشرف درويش، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد قبض ضباط المركز على 3 أشخاص في أثناء استقلالهم مركبة «توك توك»، دون لوحات معدنية، ولا يحمل تراخيص، وبالتفتيش عثر على كمية من مخدر الهيروين داخله.

ووجه مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتبين أنهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المركبة المضبوطة بحوزتهم، بأسلوب توصيل الأسلاك، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي

وفي وقت سابق، ألقت مباحث مركزي الحامول والبرلس التابعين لمحافظة كفر الشيخ، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في سرقة المواشي من الحظائر، وعددا من مركبات الـ«توك توك» والدراجات النارية.

ووردت البلاغات لرئيسي مباحث الحامول وبلطيم، تفيد بسرقة المواشي من الحظائر، وبعرضها على مدير «الأمن، وإدارة البحث الجنائي»، أمرا بتشكيل فريق بحث، تمكن من القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الماشية بكفر الشيخ.

وجرى القبض عليهم واعترفوا بارتكاب وقائع متعددة، وجرى حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.