حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021.. الإبقاء على 6 في مواقعهم

اعتمد اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021، كما سيجرى اعتماد حركة تنقلات الضباط بين الإدارات النوعية المتخصصة مساء اليوم، عقب الانتهاء من تسكين الضباط، بعد اعتماد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الحركة العامة للتنقلات خلال الأيام الماضية.

واستقبلت مديرية أمن كفر الشيخ، الضباط الجدد وجرى تسكينهم في أماكنهم.

الإبقاء على رئيسي فرعين ضمن حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021

وشملت حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021، الإبقاء على رئيسي فرعي البحث الجنائي بدسوق والحامول، العميدان أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والعميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول كما هما، حيث تعددت إنجازاتهما في الفترة الأخيرة، واستطاعا تحقيق معدلات كبيرة من الأداء الأمني في أماكنهما، كما أنهما من القيادات المشهود لهما بالكفاءة وحسن التعامل مع المواطنين.

حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021.. الإبقاء على 4 رؤساء مراكز

كما تضمنت حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021، الإبقاء على 4 رؤساء مباحث في أماكنهم، وهم الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز دسوق، والرائد أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز مطوبس، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، والرائد ضياء راشد، رئيس مباحث بندر بيلا.

تغييرات في حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021

وتضمنت حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021، تغييرا في بعض رؤساء المباحث، حيث جرى نقل الرائد محمد قطاطو، من فرقة شرطة دسوق إلى رئاسة مباحث مركز الرياض، ونقل الرائد سعد اللبيشي، من رئاسة مباحث البرلس إلى رئاسة مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ونقل المقدم طارق السكران، من فرع البحث الجنائي لرئيس مباحث مركز بيلا، والمقدم محمد عبد العزيز، من رئاسة مباحث سيدي سالم، إلى رئاسة مباحث مركز كفر الشيخ، وتعيين الرائد محمد أبو شعيشع، رئيسا لمباحث مركز شرطة الحامول، ونقل الرائد أحمد الحجار، من طنطا إلى رئاسة مباحث قسم ثاني كفر الشيخ، والرائد أحمد عبد الشافي، من المحلة إلى رئاسة مباحث قسم أول كفر الشيخ.

نقل الرائد عمرو عوض إلى دسوق

كما شملت حركة تنقلات ضباط مباحث كفر الشيخ 2021، نقل الرائد عمرو عوض، من رئاسة مباحث مركز كفر الشيخ، إلى رئاسة مباحث قسم دسوق، والرائد عمرو فتح الله، من مباحث قسم دسوق إلى رئاسة مباحث مركز شرطة بلطيم، وتعيين الرائد أحمد عبد الباعث الفقي، رئيسا لمباحث مركز شرطة قلين، خلفا للرائد علاء سكران الذي جرى نقله ضمن الحركة العامة لمحافظة البحر الأحمر، فيما جرى تكليف الرائد مصطفي منيسي، رئيسا لإدارة المعلومات، وتكليف الرائد أحمد عادل قطاطو، وكيل لمباحث المرور، بينما سيجرى تسكين باقي رؤساء الإدارات النوعية خلال ساعات.