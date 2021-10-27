الرقابة الصحية تنهي الإجراءات الإدارية لفرعها الجديد في مدينة الطور

زار الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، محافظة جنوب سيناء لإنهاء الإجراءات الإدارية وبحث التفاصيل الفنية الخاصة بالفرع الجديد للهيئة بمدينة الطور، تمهيدا لافتتاح المقر.

وخلال لقائه باللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة بمقر محافظة جنوب سيناء، وجه «أبو ساطي» التحية للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على توجيهاته بسرعة انهاء إجراءات التعاقد علي فرع الهيئة بالمحافظة، وناقش آليات تطبيق منظومة التأمين الشامل بالمحافظة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة داخل نطاق المحافظة، والتي تخدم سكان جنوب سيناء الذين يصل عددهم الى 108.761 ألف نسمة.

مدير الهيئة يلتقي مسؤولي شركة المقاولات

والتقى المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عددا من ممثلي شركة وادي النيل للمقاولات، وذلك خلال تفقد موقع المقر الجديد، لبحث الأعمال الخاصة بتشغيل ورفع كفاءة المقر الجديد للهيئة بالمحافظة تمهيدا لافتتاحه.

مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظائف بفرع الهيئة

وأجرى المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بفرع الهيئة، بمشاركة الدكتور سعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشؤون الفروع.