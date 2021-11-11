إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية بفرع الرقابة الصحية بالسويس تمهيدا لافتتاحه

زار الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الخميس، محافظة السويس؛ لإنهاء الإجراءات الإدارية وبحث التفاصيل الفنية الخاصة بالفرع الجديد للهيئة بالسويس؛ تمهيدا لافتتاح المقر.

وخلال لقائه بالدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وجه «أبو ساطي» التحية للواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، على توجيهاته بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد على فرع الهيئة بالمحافظة.

مناقشة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس

وناقش المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، آليات تطبيق منظومة التأمين الشامل بالمحافظة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة داخل نطاق المحافظة، التي تخدم سكان السويس الذين يصل عددهم إلى 877,489 ألف نسمة.

وفي ذات السياق، التقى المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعددا من ممثلي شركة وادي النيل للمقاولات، خلال تفقد موقع المقر الجديد، حيث تم بحث الأعمال الخاصة بتشغيل ورفع كفاءة المقر الجديد للهيئة بالمحافظة؛ تمهيدا لافتتاحه، بمشاركة سعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع.