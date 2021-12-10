حظك اليوم الجمعة 10-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

بالتزامن مع نهاية العام الجاري، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، يبحث الكثر من القراء عن توقعات الأبراج خلال تلك الآونة بشكل يومي، إذ تتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب برجه ونوعه، وتنقسم إلى عدة أنواع، بين ترابية ومائية وهوائية ونارية، كما أن حركة الكواكب حول الشمس، تؤثر على طاقة كل برج، لذلك يبحث البعض عن حظك اليوم، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية.

حظك اليوم برج الحمل 10-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، ولا تهمل أي شكوى صحية.

حظك اليوم برج الحمل 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 10-12-2021 على الصعيد المهني

تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط، فقط لا تغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه، ويلتف من حولك الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، تأنّ في قراراتك، ولا تغامر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر تدفعك للابتعاد ولمراجعة الماضي والعيش في ذكريات مؤلمة.. حاول أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 10-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للعطاء وتتصرف بكرم أخلاق، وفي المقابل تحقق مكاسب، بشرط أن تحافظ على حقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في منزل الحب يدفعك نحو مساعدة الأحباب ودعمهم ويقدر الجميع عطاءك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 10-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.

حظك اليوم برج الأسد 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب يساعدانك على العيش مع من حولك بصورة أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 10-12-2021 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي استفزاز، وعليك أن تحمي مصالحك وحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع الأحباب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 10-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يمنحك إصرارا.. في الأفق مستجدات وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج الميزان 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تدفعك الحالة الفلكية نحو تقديم مساعدات طارئة للأحباب أو لبعض المقربين وتهتم بأمورهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 10-12-2021 على الصعيد المهني

تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل ومع الأصدقاء.

حظك اليوم برج العقرب 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تستطيع أن تغمر بها من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 10-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج القوس 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة حفاظا على علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 10-12-2021 على الصعيد المهني

الأجواء الفلكية أفضل وتدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.

حظك اليوم برج الجدي 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بالسكينة والصفاء وسط الأحباب والأصدقاء، وتستمتع بجمال الصحبة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 10-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك وقراراتك.

حظك اليوم برج الدلو 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للتسرع في أقوالك.. من المهم اليوم أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 10-12-2021 على الصعيد المهني

المريخ في منزل الحظ يمنحك يقظة وجاذبية ويستمع إليك الآخرون بشغف.

حظك اليوم برج الحوت 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.