حظك اليوم برج القوس الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:05 ص | الخميس 09 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج القوس
يحب مولود برج القوس الكلام دائما والحديث مع الآخرين، وعادة ما يتسبب هذا الأمر في إزعاج من حوله خاصة إذا كانوا ممن يفضلون الصمت.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج القوس مهنيًا
القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.
حظك اليوم برج القوس عاطفيًا
اليوم الفرصة سانحة لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية تسعدك، فقط لا تعلن أخبارك.
ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.