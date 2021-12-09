ضبط 6 أطنان دقيق مدعم مهربة من مخابز في الدقهلية

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية من ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق بلدي مدعم عبارة عن 121 شيكارة لتصرف المخابز بها ضمن على مخابز أجا بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية.

ويأتي هذا بالتنسيق مع العقيد هاني أبو ليلة مدير مباحث تموين الدقهلية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين، وتحت إشراف على حسن مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية.

حملة تموينية على مخابز أجا

وتشكلت الحملة تحت إشراف يحيى السيد مدير إدارة تموين أجا وبرئاسة مجدي حمودة المفتش بالمديرية يرافقه عبدالناصر أبو الفتوح رئيس قسم الرقابة التموينية باجا بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

ضبط 121 شيكارة دقيق مهربة

وبحسب بيان مديرية تموين الدقهلية فقد أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر تصرف في إجمالي 121 شيكارة دقيق بلدي مدعم وزن الواحدة 50 كيلو جرام، تزن أكثر من 6 أطنان من الدقيق، علاوة عن تحرير 5 محاضر نقص وزن، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر مواصفاتـ ومحضرين عدم وجود قائمة بيانات، و8 محاضر توقف دون إذن رسمي، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وأكد مديرية التموين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وسوف تستمر الحملات التموينية في مواجهة المخالفين.