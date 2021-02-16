ضبط مصنع بدون ترخيص في الدقهلية وتحرير 18 محضر تموين بالغربية

شنت مديريات التموين على مستوى المحافظات، حملات على المخابز ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين، والانشطة التجارية والصناعية بالمحافظات .

جاء ذلك بناء علي تعليمات الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي .

وأسفرت هذه الحملات عن الآتي :

أولا : محافظة الدقهلية تم ضبط مصنع ميلامين بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعي بناحية ميت مزاح، حيث تم التحفظ علي ١٨٧٥كيلو جراما من مادة اليوريا المحظور استخدامها في مواد المائدة، والتحفظ على عدد ٣٠٠ كرتونة داخل كل كرتونة ٣٨ طبقا باجمالي عدد ١١٤٠٠ طبق، وعدد ١٠٠٠٠ باغة لمبة ٩ وات، وعدد ١٥٠٠٠ باغة لمبة ١٢ وات، وعدد ١١٠٠٠ جسم لمبة، بالإضافة الي عدد ٤٠٠٠٠ كعب ودواية لمبة .

ثانيا: محافظة الغربية تم تحرير عدد 18 محضرا، تنوعت ما بين 9 محاضر مواصفات مخابز، وعدد 5 محاضر موازين، بالاضافة الي عدد 2 محضر تصرف في جزء من حصة الدقيق، ومحضر توقف بدون اذن مسبق من المديرية، وقد تم تحويل المحاضر الي الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم قانونياً.