«الخطيب» يحقق أمنية طفل المنصورة محارب السرطان.. والأخير: أنا مبسوط يا كابتن

استقبل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الطفل هشام علاء محمود، محارب السرطان، تلبيةً لرغبته في مقابلة مجلس إدارة الأهلي، بقيادة الخطيب.

وأبدى الطفل البالغ من العمر 11 عامًا ويدرس بالصف السادس الابتدائي، رغبته في ذلك، عقب حضوره مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت بالمحلة في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري، وانتهت بفوز الأهلي على المحلة بثلاثة أهداف لهدفين.

وشهد اللقاء هتافات من جماهير المحلة تشجيعًا للطفل هشام علاء، محارب السرطان، ابن مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ووجّه الكابتن محمود الخطيب، الدعوة للطفل لزيارة النادي الأهلي.

الخطيب يدعو طفل السرطان لزيارة النادي

حضر اللقاء وليد السعيد، مدير العلاقات العامة بمركز الأورام بجامعة المنصورة، وسالي عرفة، منسقة الزيارة والمهندس خالد مرتج، أمين صندوق النادي الأهلي، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ووعد الخطيب بزيارة قريبة لأطفال مركز الأورام بجامعة المنصورة.

وفي نهاية الزيارة، قدّم وليد السعيد، مدير العلاقات العامة بمركز الأورام، درع المركز لـ«الخطيب» لتلبيته أمنية الطفل «هشام».

الطفل حضر مباراة الأهلي وغزل المحلة

يذكر أن الطفل هشام، محارب السرطان، يتلقى العلاج بمركز الأورام بجامعة المنصورة منذ عام 2018، وكانت أولى أمنياته حضور مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، ليبدي بعدها عن أمنيته في مقابلة مجلس إدارة الأهلي بقيادة الخطيب.

وعقب اللقاء أعرب «هشام» عن سعادته البالغة قائلًا: «أنا مبسوط جدًا، وأشعر أنني ممتيز عن أصحابي، وخصوصًا وأنا في الطريق اليوم وزملائي في مركز الأورام أرسلوا لي فيديوهات قالوا لي انهم كانوا يتمنوا يكونوا معي، وأحد أصحابي وصاني أسلم له على الشناوي بس الشناوي مسافر مع المنتخب».

والدة الطفل هشام محارب السرطان

من جانبها قالت أمل أحمد محمد فرحات، 45 سنة، والدة الطفل هشام، إن حالته النفسية مرتفعة جدًا ويشعر بالسعادة البالغة فور مقابلة رئيس النادي الأهلي.

وطالبت خلال حديثها لـ«الوطن» بالدعاء له بالشفاء، إذ يستعد لإجراء عملية زراعة نخاع بمعهد ناصر، وأن شقيقته ياسمين علاء، 13 سنة، تلميذه بالصف الثاني الإعدادي، ستتبرع له بالنخاع.

وأضافت أن هشام سيذهب في يوم 20 ديسمبر 2021، للتأمين الصحي بالمنصورة، لتحديد موعد العملية وتحويله إلى معهد ناصر، متمنيةً أن يتم تحديد موعد العملية له في أقرب وقت، وطالبت الجميع له بالدعاء.