عضو «قومي المرأة»: زيادة التمثيل النسائي بالمناصب القيادية بالحكومة يقلل الفساد

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة اليوم ندوة الدليل التعريفي بعنوان " دور المرأة المصرية في مكافحة الفساد "فى إطار أنشطة ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة وتزامناً بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، ويهدف الدليل إلى فهم المقصود بالفساد وأنواعه وآثاره على التنمية وربط الفساد بمنظور النوع الاجتماعي وأبعاد النوع الاجتماعي والفساد وارتباط ظاهرة الفساد بتفشى العنف ضد المرأة والقدرة على طرح حلول لمكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآليات حماية الأشخاص الذين يساهمون فى كشف الفساد وتحديث الأنظمة والتشريعات من أجل مكافحة الفساد .

وقد أكدت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة التدريب أنه كلما زاد تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومة كلما انخفضت نسبة الفساد في هذه المناصب فالمرأة دائماً تثرى المجتمع بنشر مبادئها البناءة بالإضافة إلى تضافر جهود الدولة في مكافحة الفساد ، مشيرة إلى أن المرأة هى بداية منظومة مكافحة الفساد .

وعرضت المستشارة بسمة جاد رئيسة نيابة تعريف وانواع الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد والسياسات الفعالة والمنسقة وتشجيع مشاركة المجتمع والإطار المؤسسى لمكافحة الفساد في مصر واستراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ ، وآليات وأسس بناءها ، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد ، ودور المرأة في مكافحة الفساد ودور الحوكمة فى مكافحة الفساد .