«القومى للمرأة» يعلن نتائج المسابقة الفنية «كونى»

أعلنت أمس نتائج المسابقة الفنية «كونى» التي أطلقها المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت تشجيع طلبة وطالبات الجامعات المصرية، على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وذلك في مجالات الفن التشكيلي «نحت أو رسم أو فوتوغرافيا»، وكتابة شعر، وأفلام قصيرة، وأغنية، وقصة قصيرة.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية.

نتائج المسابقة الفنية «كونى»

وعبّرت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس ورئيس ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، عن سعادتها بنجاح المسابقة ونتائجها التى عكست إدراك الشباب من الجنسين لقضايا المرأة المصرية، موضحةً أن لجنة التحكيم استقبلت ما يزيد عن 100 عمل إبداعي من 19 جامعة مصرية، وتم تقييم جميع الأعمال الفنية المقدمة، حتى انتهت اللجنة إلى اختيار الفائزين في المجالات الفنية الخمسة ومراكزها المختلفة.

حيث فاز بالمركز الأول في فرع السينما الطالب سليمان محمد سليمان، من أكاديمية الفنون بـ«فيلم اللزقة»، وفازت بالمركز الثاني الطالبة آية إبراهيم من أكاديمية الفنون بفيلم «ونس»، وفاز بالمركز الثالث الطالب خالد حبيب من جامعة حلوان بفيلم «مانيكانش».

فرع الفن التشكيلي

وفي فرع الفن التشكيلي، فاز بالمركز الأول الطالب أحمد سعيد المصري من جامعة الإسكندرية في فرع الرسم، وفازت الطالبة منار القاضي من جامعة الأقصر في التصوير الفوتوغرافي بالمركز الثاني، بينما فازت بالمركز الثالث الطالبة مها محسن من جامعة حورس في الرسم بالفحم، كما تم منح شهادتي تقدير من اللجنة لعملين فنيين «بوستر» لكل من الطالب شريف أحمد أمين بجامعة الأقصر، والطالبة ميار محمد عبد الرازق من جامعة المنيا.

أما في فرع الشعر فقد فازت بالمركز الأول قصيدة «عروسة و شنطة» للطالب أسامة أيمن أسعد مصطفي من جامعة سوهاج، و فازت بالمركز الثاني قصيدة «من منا امرأة حرة» للطالبة سلوان مهاب عبدالقوي بجامعة طنطا، في حين فازت بالمركز الثالث قصيدة «لانك بنت» للطالبة ياسمين حامد محمد عبد الخالق بجامعة حورس.

فرع القصة القصيرة

وفي فرع القصة القصيرة، فازت بالمركز الأول الطالبة نورهان، نشأت فكري محمد عبد المقصود من جامعة حلوان، بقصة «في انتظار رحمة»، وفازت بالمركز الثاني الطالبة شروق ممدوح عبدالمنعم عبدالفتاح بجامعة الزقازيق، بقصة «جسد اتعبه الخلاص»، وفازت بالمركز الثالث الطالبة إسراء حسين يادم لمين، بجامعة الفيوم بقصة «ليلي».

وفي فرع الأغنية، فازت بالمركز الأول والوحيد أغنية «بيها أحلى»، وهي حملة إعلامية توعوية من تنفيذ كلية الأعلام جامعة المنيا، وتم تسليم الجوائز لكل الطلاب الفائزين بأفضل أعمال في إطار مناهضة العنف ضد المرأة.