خالد الجندي: السيسي رئيس لقلوب أهل مصر «فيديو»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال للأطفال ذوي الهمم خلال احتفالية «قادرون باختلاف»: «أنا أطلعلكم عشان أخد البركة منكم».

وعلّق «الجندي» على ما قاله الرئيس: «الكلمة دي عندنا ليها مدلول لطيف جدا، الرئيس وصلنا إحساس إن أي حد عنده إعاقة، هو الظهر بتاعه بعد ربنا سبحانه وتعالى الرئيس نفسه، جزاك الله خير ياريس، وأي حد هيعمل تنمر عليهم هيواجه الدولة بالكامل، محدش يقولنا بطلوا تشكروا في الرئيس، هذا الرجل استطاع أن يقلب رئيس لقلوب أهل مصر وتربع في نفوسنا ومفيش حد خلال هذا اللقاء إلا وعنده قلب إلا وبكى من شدة التأثر الصادق، الراجل ده صادق واللي بيعمله ده صدق، هذا رجل صادق ونحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله، ونسأل الله أن يحشرنا معه وهذا ليس قرار وزاري بل دعوة عشان بتوع الإخوان يقولولك إيه ضمنك، إحنا عندنا أمل في ده».

إقامة الدين وسنّ سنة حسنة

واستدل الداعية الإسلامي أسامة الفيل، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، بقول الله تعالى في سورة الشورى: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب»، موضحًا أن إقامة الدين يعني تنفيذ حقوق الإنسان الطبيعية والتي من بينها دعم ذوي الهمم، وقد قام بذلك رئيس الدولة أكبر سلطة في البلد وسيأخذ أجور على الناس جميعًا لأنه سن سنة حسنة.

رسالة الرئيس السيسي

في نفس السياق، أكّد الداعية الإسلامي أشرف الفيل، أن رسالة الرئيس جاءت لدعم أسر ذوي الهمم، من أجل استمرار رحلتهم في مساعدتهم، وهذا كان جبر خاطر للآباء والسيدات المسؤولين عن هؤلاء الأطفال.

اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم

من جهته أكد الداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء رسالة للمجتمع من أجل دمج أصحاب الهمم وتعريفهم بأن لديهم مكان في المواصلات والجامعات، مشيرًا إلى أن حسان بن ثابت وعبدالله بن مالك والإمام الترمذي كلهم كانوا من ذوي الهمم.