خالد الجندي: البخاري أصح الكتب بعد القرآن الكريم.. ولا يساويه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن إحدى الصحف نشرت في عام 2015 مقالا تسبب في هزة بالنسبة له بعنوان «البخاري وحده لا شريك له»، لافتا إلى أن هذا إسفاف في كتابة العناوين، وأنه لا يوجد من لا شريك له إلا الله سبحانه وتعالى.

لا تعارض بين القرآن وكتاب البخاري

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» ، اليوم الخميس، أن كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله القرآن الكريم وهو لا يساوي كتاب الله والبخاري يصيب ويخطئ، لافتا إلى أن كتاب البخاري أوضح أن الله خلق الدنيا في 7 أيام ولكن القرآن تحدث عن خلق السماوات والأرض فقط في 6 أيام ولم يتطرق إلى كل الدنيا، لذا فإن الكتابين لا يوجد بينهما تعارض، مشددا على أن البخاري هو أمير المؤمنين في علم الحديث وأكثر شخص روى أحاديث صحيحة عن النبي محمد.

ضرورة تربية الأبناء لمعرفة الفرق بين الحق والصواب

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه يجب تربية الأبناء على الفرق بين الحق والصواب، وبعض المواقف كانت تحدث في أيام النبي محمد ولكن كان يرفض أن يأخذ رد فعل تجاهها حتى لا بقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، مبينا أن الحق يتعدد في بعض الأوقات بحيث يمكن فعل أكثر من أمر وكل هذه الأمور خير، وهذا ظهر في حكم صلاة العصر في بني قريظة وانقسمت الفرق إلى 4 فرق، حيث صلى البعض في المدينة والبعض في الطريق وجزء في بني قريظة وهذا أكبر دليل على أن الحق يكون له صور متعددة.