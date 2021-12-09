فودة: الرئيس السيسي وجه برفع المعاناة عن ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة رفع المعاناة عن ذوي الهمم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمعات حتي لا يشعرون باختلاف، مشيدا بالاحتفالية التي حضرها الرئيس الخاصة بذوي الهمم «قادرون باختلاف».

وأوضح «فودة» أن محافظة جنوب سيناء تقف بجوار ذوي الهمم وحريصة على رفع المعاناة عن الأسر ومساعدة الأطفال من ذوي الهمم، بل حضور كل الاحتفالات الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للمشروعات، اللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، اللواء محمود السوليا رئيس مدينة شرم الشيخ.

فقرات فنية وأناشيد وطنية لذوي الهمم

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدارس ذوي الهمم على مستوي المحافظة «مدرسة التربية الفكرية، مدرسة الصم» شاركوا في الاحتفالية التي أقيمت صباح اليوم الخميس بحضور المحافظ، مشيرا إلى أن هناك مواهب عديدة من ذوي الهمم، وقال إنه جرى تقديم فقرات فنية قدمها طلاب مدرسة التربية الفكرية بطور سيناء ومدرسة الصم.

وأضاف عقل، أن اللواء خالد فودة حريص كل الحرص على حضور أي فعالية لذوي الهمم ويسعى دائما لرفع المعاناة عنهم وتحقيق أي مطالب خاصة في مجال العلم وفرص العمل، وقال إن المحافظ وفر أكثر من 30 فرصة عمل لذوي الهمم.

توزيع هدايا على ذوي الهمم

وقام اللواء محمود السوليا، رئيس مدينة شرم الشيخ بتوزيع هدايا على ذوي الهمم مقدمة من محافظ جنوب سيناء، وجرى تسليمها خلال الحفل، وقال أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بجنوب سيناء، إن وزارة الثقافة نظمت أكثر من احتفالية لذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم على مستوى قصور وبيوت الثقافة، وشملت إقامة حفلات ورسم ومسرحيات قدمها ذوي الهمم.