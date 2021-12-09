تدريبات منفردة لأفشة وحجازي استعدادا للأردن.. وغياب أيمن أشرف

خاض منتخب مصر تدريبه الأساسي اليوم، استعدادًا لمواجهة الأردن في ربع نهائي كأس العرب 2021، المقرر إقامتها السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وشهد المران مشاركة محمد مجدي أفشة في تدريبات منفردة في مران منتخب مصر، استعدادًا لتجهيزه لمواجهة الأردن، بينما ظهر مدافع الفريق أحمد حجازي في التدريب الأساسي والتدريب بشكل منفرد، خاصة بعد تأكد خروجه من المباراة المقبلة، بسبب إصابته بشد في الخلفية في مباراة الجزائر الماضية في الجولة الثالثة من البطولة.

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