«شركات السياحة»: عشرات المصريين حجزوا رحلات لتشجيع منتخب مصر في قطر

قالت دينا بكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المشجعين المصريين الذين حجزوا للسفر لحضور مباريات المنتخب القومي، الذي يبدأ أولى مبارياته غدا في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، تقدر بالعشرات.

ولفتت إلى أن ظروف إقامة البطولة باللاعبين المحليين وغياب اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد، لاعب نادي جالطا سراي التركي، ومحمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي، وعمر مرموش، لاعب نادي شتوتجارت الألماني، وغيرهم من المحترفين، كان السبب الرئيسي وراء قلة الأعداد المسافرة.

رحلات المشجعين بالتقسيط

وأوضحت «بكري» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه بالرغم من أن شركات السياحة قدمت عروضا تحفيزية لجذب المشجعين للسفر لتشجيع المنتخب المصري بالبطولة، مثل تقسيط قيمة البرنامج السياحي، إلا أن الإقبال كان ضعيفا للغاية، لافتة إلى أن الشركات التي نظمت رحلات سفر المشجعين المصريين لقطر تعتبر تلك الرحلات «بروفة» لتنظيم رحلات بعدد أكبر حال تأهل المنتخب المصري لكأس العالم الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة أواخر العام المقبل.

أسعار الرحلات تبدأ من 10 آلاف جنيه

وأشارت إلى أن أسعار رحلات المشجعين المصريين لقطر بدأت من 10 آلاف جنيه بالنسبة للبرنامج الذي يشمل تأشيرة الدخول لقطر، وتذاكر الطائرة ذهابا وعودة، فيما بدأ سعر البرنامج الذي يشمل إضافة إلى تذكرة السفر والتأشيرة الإقامة بالفندق شامل الإفطار، فضلا عن تذاكر المباريات التي سيخوضها المنتخب خلال مرحلة المجموعات من 18 ألف جنيه.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب

ويشارك ببطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي بدأت فعالياتها اليوم بقطر، 16 منتخبا عربيا، وهي منتخبات السودان وعمان والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا والبحرين وتونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق والإمارات وسوريا وقطر، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية.