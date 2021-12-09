تحريات حريق المقر الرئيسي لـ«النهضة» التونسية: شخص أشعل النار في نفسه

كشفت التحريات الأولية في حادث حريق المقر الرئيسي لحزب حركة النهضة التونسية، أن سبب الحريق هو شخص أشعل النار في نفسه.

وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، أنه بناء على إعلام النيابة العمومية بحصول حريق بمقر حزب حركة النهضة، الكائن بمنطقة مونبليزير بالعاصمة، نتج عنه وفاة أحد المواطنين، انتقّلت النيابة العمومية إلى مكان الواقعة وتم معاينة جثة بالطابق الأرضي لمقر هذا الحزب.

المتوفى أضرم النار في نفسه بعد دخوله مقر النهضة

وجاء في البلاغ الصادر عن مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية، أن التحريات الأولية تفيد بأن الشخص المتوفى في الحادث، وبعد الدخول إلى مقر النهضة وبوصوله الطابق الأول، أضرم النار في جسده، حسبما نقلت وكالة «تونس أفريقيا للأنباء».

وتم تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث، وفق المصدر الذي أكّد أن الأبحاث ما تزال جارية.

واندلع حريق، بعد ظهر اليوم الخميس، بالمقر المركزي لحركة النهضة وسط العاصمة، وأسفر عن إصابة القيادي في الحزب ورئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريّض على مستوى القدمين، بعد أن قفز من الطابق الثاني هربا من ألسنة اللهب، ونُقل إلى إحدى المصحات لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أصيب رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني بحروق، حسب ما أفاد به شهود عيان موفد.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مقر النهضة

وتمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة كليا على الحريق وإخماده.

وكان بعض الموظفين المتواجدين بمقر الحركة اضطروا للقفز من نوافذ المبنى بعد أن حاصرهم الدخان، في حين تمكنت وحدات الحماية المدنية من إجلاء بقية الموظفين العالقين داخل المبنى، وفق تصريحات متطابقة لشهود عيان.

وشهد محيط مبنى الحزب حضورا مكثفا لأعوان الأمن وسيارات الاسعاف والحماية المدنية.

ونُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى جراء الحريق الذي نشب في مقر حركة النهضة بتونس، في منطقة مونبليزير بالعاصمة التونسية، وذلك بعد أن سكب أحد الأشخاص البنزين على نفسه داخل المقر المركزي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الإذاعة الوطنية أن الحريق اندلع أثناء تواجد كل العاملين وبعض قيادات الحركة على غرار، علي العريض وعبد الكريم الهاروني اللذان تعرضا لبعض الأضرار الجسدية وتم نقلهما على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت الإذاعة الوطنية أنه تم أيضًا نقل عدد من العاملين إلى مستشفى الحروق ببن عروس لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأظهرت لقطات مصورة القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض يطلب النجدة من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى، فيما كان عدد من المتواجدين داخل المقر يقزون خارجه هربا من ألسنة الدخان والنار.