رئيس تونس: الإخوان يبيعون «الوهم» للشباب من أجل مصالح التنظيم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة تطهير مؤسسات الدولة التونسية من الذين يعبثون بمقدراتها وبمستقبل شبابها، والمتمثلة في حركة النهضة الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في تونس، موضحًا أن الإخوان يبيعون الوهم للشباب من أجل مصالح التنظيم الخاصة، متهمًا التنظيم بوضع عراقيل لإسقاط الدولة وإغراق تونس في الفوضى، وشدد على تحمله المسؤولية أمام الشعب التونسي، مؤكدا مواصلة تطهير الدولة ومؤسساتها.

استعادة أموال الشعب المنهوبة لبعث شركات جديدة

وأضاف «سعيد»، خلال تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب»، أنه من بين المقاربات التي يجب العمل عليها لتشغيل شباب تونس المعطل عن العمل وأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، استعادة أموال الشعب المنهوبة لبعث شركات جديدة هي الشركات الأهلية يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.

تحدثت مع المعطلين عن العمل عن هذه الأوضاع والحلول الممكنة

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه تحدث مع المعطلين عن العمل عن هذه الأوضاع والحلول الممكنة وعن كيفية انتداب الآلاف بشهادات مزورة وبختم مزيف، وآخرين تم انتدبوا بناء على ولاءاتهم، متابعا: «الأوامر الترتيبيّة لم تصدر لأنهم يدركون أن الأمر لا يتجاوز إصدار قانون جديد لانتداب استثنائي يبق فيما بعد حبرا على ورق.. لكن نحن سنعمل على جعلها انتدابات حقيقية تخلق الثورة وتمكن من تفجير إمكانيات الشباب بعيدا عن بيع الأحلام الكاذبة».