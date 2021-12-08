ضبط 40 طن ملح و2280 زجاجة خل مجهولة المصدر بكفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة من التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بالأمس الثلاثاء، من ضبط 40 طن ملح مشكوك في صلاحيته داخل معمل ألبان بمركز الحامول، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظاً على الصحة العامة.

حملة تموينية بكفر الشيخ

شارك في الحملة التي جاءت بتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير عام الرقابة التموينية، كل من رضا داود، ومحمد فهمي، وأحمد زايد، أعضاء جهاز الرقابة التموينية، ومحمد بدراوي، وبيومي خفاجي، بجهاز حماية المستهلك، وأحمد أبو المكارم، بمديرية الصحة.

ضبطت 40 طن ملح مشكوك في صلاحيتها

وداهمت الحملة، معمل ألبان بدائرة مركز الحامول، وضبطت 40 طن ملح مشكوك في صلاحيتها، نظرا لتحجرها وكونها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 2280 زجاجة خل داخل مخزن مواد غذائية، بقرية غرب تيرة التابعة لدائرة مركز الحامول، مجهولة المصدر، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

كما تم ضبط، أحد الأشخاص بقرية البنا بمركز الحامول، لقيامه بتجميع 60 أسطوانة غاز منزلي والاتجار بها بطرق غير قانونية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، علاوة علي ضبط 120 كجم لانشون و31 كيس حلويات، منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بالمستندات التي تدل علي مصدرها، وذلك داخل محل لبيع المواد الغذائية بقرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول.

تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.