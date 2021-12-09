الصور الأولى من عقد قران كاترينا وفيكي.. الثنائي يتصدران الترند

تصدر الثنائي كاترينا كيف وفيكي كوشال، الترند، وأصبحا الأكثر بحثًا على محركات البحث عالميًا، بعد طرح أول صور من زفافهم المنتظر، الذي انعقد منذ عدة ساعات قليلة.

عقد قران كاترينا كيف و فيكي كوشال

وعُقد قران كاترينا كيف، وفيكي كوشال، مساء اليوم، على الرغم من تكتم الثنائي عن على الأمر، وإخفائهم أمر علاقتهم، فضلًا عن قيامهم بالخطبة في عيد الديوالي الماضي بشهر نوفمبر بسرية تامة.

لكن المصادر المقربة من فيكي كوشال وكاترينا كيف، وتتبع الكاميرات لتحركات كاترينا، أكدت صحة الشائعات التي أفادت بأن زواجهم سوف يكون في التاسع من ديسمبر.

وبعد انتظار طويل، أخيرًا شارك العروسين كاترينا كايف وفيكي كوشال، صورًا من حفل زفافهما الملكي، على الرغم من منعهم اصطحاب الموبيلات من المدعويين، لعدم التقاط اي صور للثنائي دون علمهم، بجانب بيع حقوقو الصور الحصرية لزفاف لمجلة عالمية.

وأسقط الثنائي صورًا سحرية أثناء قيامهما بطقوس الزواج المنعقد في منتجع «Six Senses Fort Barwara»، بولاية راجهستان اليوم.

تهنئات نجوم بوليوود لـ كاترينا و فيكي

وظهر الزوجان كاترينا كيف و فيكي كوشال بمظهر ملفت جذب أنظار الجميع، حيث كانا يمسكان يد بعضهما البعض، ومع نشر صورهما عبر مواقع السوشيال ميديا، بدأ المشاهير والأصدقاء والعائلة وغيرهم في غمرهم بالحب، من خلال مشاركتهم فرحتهم، حتى المحبين لهم والمتابعين لم يتأخروا، خاصة بعد قيام فيكي بـ«بث مباشر» خلال عقد القران، بعد كل الفترة التي تكتموا فيها على ذلك الأمر.

نجوم بوليوود يشاركون في حفل الثنائي

وشارك بعض النجوم من بوليوود الثنائي فرحتهم، فقد علقت علياء بهات، قائلة: «يا إلهي أنتم يا رفاق تبدون جميلين جدًا»، مضيفةً عدة رموز تعبيرية وقلب أحمر، بينما قالت كارينا كابور: «بارك الله فيكما».

كما أعربت الفنانة بريانكا شوبرا عن سعادتها الغامرة لهما، معلقةً: «سعيدة جدًا من أجلكم.. ومن أجل إتمام زواجكم».

وحضر العديد من نجوم بوليوود، حفل الزفاف من بينهم كاران جوهر وفرح خان، وسيدهارت مالهوترا، وكابير خان وميني ماتور وشارفاري واج ونيها دوبيا وأنجاد بيدي، فضلًا عن مباركة المشاهير بما في ذلك علياء بهات وبريانكا شوبرا وفارون دهاوان وجانفي كابور وآخرين، مبديين تمنياتهم الطيبة للعروسين.