أبرز تحضيرات زفاف فيكي وكاترينا.. «حانطور والحرس الشخصي لسلمان خان»

بدء العد التنازلي لـ الزفاف المنتظر في بوليوود، كاترينا كيف وفيكي كوشال؛ إذ يعقد اليوم، ويترقب الجميع الثنائي وتحضيراتهما لعقد القران، ومن أبرزها: اختيار كاترينا لزفاف تقليدي بعربة الخيل، فضلا عن إعلان سلمان خان، أن تأمين الزفاف مسؤولية الحرس الشخصي له، وفقا لما نشر في موقع «بينك فيلا» الهندي.

تجهيزات زفاف فيكي كوشال وكاترينا كيف

وتقيم إحدى أكبر حفلات الزفاف في عالم بوليوود، زفاف كاترينا كيف وفيكي كوشال، وفي الواقع بدأت بالفعل احتفالات ما قبل الزفاف، عندما كان لطيور الحب منشور خاص لبعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

زفاف كاترينا بـ عربة حانطور

اختارت عروسة فيكي كوشال المستقبلية، كاترينا، الزفاف التقليدي، وفضلا عن العربات الفاخرة، سوف تدخل الحفل في عربة خيل «حانطور».

وستركب كاترينا في عربة الخيل، حتى وصولها لـ المانداب الكبير المصمم خصيصا للزوجين، لإقامة حفل زفافهما.

كما اختارت أن تجرى طقوس زفافها هي وعريسها المنتظر فيكي كوشال بالطريقة البنجابية، وفضلا ولاية راجستهان من أجل ذلك، بطقوس هندية بنجابية.

مسؤولية تأمين زفاف فيكي وكاترينا أوكلت لـ الحرس الشخصي لسلمان خان

ومن المفاجئ أيضا لمتابعين بوليوود، إعلان سلمان خان، أن مسؤولية تأمين الزفاف سوف يتولاها الحرس الشخصي له، على الرغم أنه كان هناك قصة حب قديمة تجمع سلمان بـ كاترينا، لكنها لم تكتمل، إلا أن صداقتهما ظلت، فضلا عن مشاركتهما الناجحة في عالم بوليوود سويا، في الأعوام الأخيرة، وأبرزها سلسلة «تايجر».

وحجز الثنائي 45 فندقا من أجل المدعويين، ومنع اصطحاب الموبيلات، خاصة بعد بيع حقوق الزفاف حصرية لأجل مجلة عالمية.