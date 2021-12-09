«أطباء كفر الشيخ» تنعى شهيد كورونا: «كان رائدا من رواد الطب»

نعت نقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، الدكتور علاء البحيري، استشاري جراحة الأنف والأذن بالمستشفى العام والذي توفي قبل قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد مكوثه في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات منذ 20 يومًا.

وقال نقيب أطباء كفر الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «تنعى نقابة أطباء كفر الشيخ، رائدا من رواد الطب في كفر الشيخ، المرحوم الدكتور علاء البحيري، استشاري جراحة الأنف أذن، اللهم اغفر له وارحمه.. واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

وتوفي الدكتور علاء البحيري قبل قليل، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام، ونعاه الكثير من أطباء المحافظة، مؤكدين أنه كان يعمل لآخر لحظات حياته قبل وضعه في الرعاية المركزة عقب إصابته بالفيروس اللعين، حيث تحولت صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى دفتر عزاء مفتوح لرثائه.

الدكتور علاء البحيري ساهم في تطوير قسم الأنف والأذن

وكان للدكتور علاء البحيري، بصماته الخاصة في تطوير قسم جراحة الأنف والأذن بمستشفى كفر الشيخ العام، فضلا عن قيامه بتدريب الكثير من الأطباء الشباب من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي كان يحاضر فيها ويجري جراحات بحضور شباب الأطباء.

يذكر أن كفر الشيخ فقدت طبيبا قبل أيام وهو الدكتور عبدالناصر إبراهيم محمد دسوقي، أخصائي الأمراض العصبية والطب النفسي بمستشفى مطوبس المركزي بكفر الشيخ، الذي توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس اللعين.