وفاة استشاري أنف وأذن بمستشفى كفر الشيخ العام متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الدكتور علاء البحيري، استشاري جراحة الأنف والأذن بمستشفى كفر الشيخ العام، داخل أحد المستشفيات، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لمصدر طبي، أكد لـ«الوطن»، أن الدكتور علاء البحيري، أصيب بالفيروس اللعين منذ قرابة الـ20 يوما، ودخل الرعاية المركزة في حالة حرجة إلى أن توفي مساء اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

أصدقاء الطبيب ينعونه

ونعاه الأطباء من تلاميذه وزملائه، بكلمات مؤثرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كتبت الدكتورة إيمان محمد غنيم، إخصائي جراحة التجميل والليزر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كلمات مؤثرة قائلة: «توفي إلى رحمة الله تعالى أستاذنا الفاضل الدكتور علاء البحيري إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعاه الدكتور هاني عبده، قائلا: «إن عشتَ تُفْجَعُ بالأحبةِ كلِّهم . وفِناءُ نفسِك – لا أبا لك – أفجعُ، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الدكتور علاء البحيري ورفع درجته في المهديين».

وكتب العديد من أطباء كفر الشيخ نعيا لزميلهم الذي رحل عنهم إثر إصابته بفيروس كورونا بعد رحلة عطاء كبيرة في مستشفى كفر الشيخ العام، وبعض المستشفيات الحكومية والخاصة.

وفاة طبيب بمستشفى مطوبس المركزي بكورونا

يذكر أن كفر الشيخ ودعت قبل أيام، الدكتور عبدالناصر إبراهيم محمد دسوقي، أخصائي الأمراض العصبية والطب النفسي بمستشفى مطوبس المركزي بكفر الشيخ، والذي توفي بمستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ونعته نقابة الأطباء العامة بكلمات مؤثرة مؤكدة أنه الشهيد رقم 653 من طاقم الأطباء منذ ظهور جائحة كورونا في مصر.