إعلان حالة الطوارئ في مطار مرسى علم استعدادا لاحتفالات «الكريسماس»

تستعد فنادق مرسى علم، للاحتفال بأعياد الكريسماس بتعليق الزينة ومجسمات بابا نويل في طرقات الفنادق وتجهيز الهدايا وشجرة الكريسماس في ظل استعدادات مكثفة للزيادة المتوقعة في رحلات الطيران تزامنًا مع اقتراب أعياد عيد الميلاد، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استعدادات مطار مرسى علم لاستقبال آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بمطار مرسى علم، تزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس، لاستقبال آلاف الوفود السياحية من مختلف الجنسيات، من أكثر من 12 جنسية قادمة من مطارات أوروبا وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

استعدادات فنادق مرسى علم لأعياد الكريسماس

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق والخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم استعدت بشكل كامل للاحتفال بأعياد الكريسماس وسط إجراءات وقائية واحترازية بتجهيز الهدايا وشجرة الكريسماس ونشر مجسمات بابا نويل وهو يقود عربته الشهيرة وتعليق الزينة في الطرقات وعلى مداخل الفندق.

فنادق مرسى علم كاملة العدد في الكريسماس

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع حجوزات السائحين الأجانب لقضاء احتفالات الكريسماس بفنادق مرسى علم وإعلان عدد من الفنادق أنها كاملة العدد في الكريسماس ولا يوجد أي حجوزات، متوقعا موسم شتوي ناجح، لافتاً إلى أن أكثر من 12 جنسية أجنبية تحتفل بأعياد الكريسماس في منتجعات وفنادق الغردقة من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا والتشكيك ورومانيا وروسيا وألمانيا وإيطاليا.

وأكد أن جنسيات أجنبية جديدة تحتفل بالكريسماس هذا العام حيث استقبلت مرسى علم أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل جائحة كورونا وذلك بفضل مجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي وجذب أسواق جديدة.