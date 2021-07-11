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رحلات بحرية وسفاري ومهرجانات لإنعاش السياحة بفنادق مرسي علم

تعدت نسبة الإشغالات بالفنادق  50% لأول مرة منذ جائحة كورونا

كتب:

شاذلي عبدالراضي
03:05 ص | الأحد 11 يوليو 2021
فندق سياحى بمرسي علم

فندق سياحى بمرسي علم

تشهد فنادق مدينة مرسى مرسي جنوب محافظة البحر الأحمر، انتعاشة تزامنا مع إجازة الصيف واقتراب عيد الأضحى المبارك، وزيادة رحلات الطيران السياحية وتوافد السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية منها سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا ومولدفا، حيث تعدت نسبة الإشغالات بالفنادق  50% لأول مرة منذ جائحة كورونا.

وتنظم الفنادق السياحية برنامجا سياحيا طول مدة الإقامة للسائحين يشمل رحلات سفاري ورحلات بحرية ورحلات سياحية حيث تمتلك مرسي علم عددا من الجزر البحرية ومواقع غوص فريدة صنفت الأجمل على مستوى العالم بالإضافة إلى محميات طبيعية.

حسب عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق مرسى علم، فإن الفنادق تعمل على تنشيط السياحة على الشواطئ وخلق جو ترفيهي لجذب النزلاءوإعداد مهرجانات على الشواطئ ومسابقات ترفيهية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية وسفاري ورحلات سياحية المحميات الطبيعية.

ونجحت المساعي التي بذلتها الدولة المصرية لجذب أسواق سياحية جديدة من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وفتح أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة قبل جائحة كورونا.

وشهدت فنادق مرسي علم انتعاشة سياحية حيث استقبلت آلاف السائحين من عدة دول أوربية من أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا والمجر، بالإضافة إلى رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع قرار رئيس الوزراء برفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70%.

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