51 رحلة طيران تنعش السياحة في فنادق مرسي علم

تشهد فنادق مرسي علم انتعاشة سياحية حيث تستقبل آلاف السائحين عبر 51 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري قادمة من مطارات مختلفة من عدة دول أوربية بالإضافة إلى رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة حفاظاً على سلامة وصحة النزلاء.

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم عن استعداد الفنادق السياحية لاستقبال الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين على متن 51 رحلة طيران سياحية قادمة من دول أوربية بواقع 16 رحلة طيران قادمة من التشيك و17 رحلة بولندي و 8 رحلة أوكرانيا و رحلة واحدة من سويسرا ورحلة واحدة من سويسرا.

وأشار إلى ارتفاع معدل الرحلات السياحة الوافدة لمرسى علم لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50 بالمائة وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وأكد أن المساعي التي بذلتها الدولة المصرية لجذب أسواق سياحية جديدة نجحت في جذب مزيد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وفتح أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة قبل جائحة كورونا.

وأضاف أن اهتمام الدولة بالقطاع السياحى أحدثت انتعاشة سياحية مؤكدا على تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى والفنادق والمنتجعات بالمدن السياحية بالبحر الأحمر بلقاح كورونا المستجد.