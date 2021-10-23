مطار مرسي علم يستقبل 87 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، الأسبوع الجاري، 87 رحلة طيران، وهو أعلى معدل لحركة طيران يستقبلها المطار منذ جائحة كورونا.

وتصل، اليوم السبت، أولى رحلات الطيران السياحية الإيطالية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة بصالات الوصول، ومن المقرر رش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع طبقاً للبروتوكول الدولي.

مطار مرسى علم يستقبل أعلى معدل لرحلات طيران

وكشف أبوالحجاج العماري، الخبير السياحي بمرسى علم، أن فنادق المدينة استعدت لاستقبال آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وبولندا والتشكيك وإيطاليا وألمانيا ومولدفا وليتوانيا وفرنسا، وذلك عبر 80 رحلة طيران قادمة من دول أوربية، إضافة إلى 7 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية، تشمل اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المسافات الآمنة، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

مطار مرسى علم يستقبل أولى رحلات السياحة الإيطالية

وأشار «الحجاج» في حديثه اليوم لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم الدولي يشهد استقبال أعلى معدل رحلات طيران أوروبية منذ جائحة كورونا، ووفقا لما أعلنته جداول التشغيل بالمطار فإن 80 رحلة دولية ستصل من 12 دولة أوربية، بواقع 4 للرحلات الإيطالية وهي أولى الرحلات السياحية الايطالية منذ جائحة كورونا، و8 رحلات من ألمانيا، و20 من التشيك، و17 من بولندا، و12 من أوكرانيا، و4 من سويسرا ورحلة من المجر، ورحلتان من كلا من بيلا روسيا وليتوانيا ومن مالدوفا، ورحلة من فرنسا.

يذكر أن غرفة المنشآت الفندقية تلقت خطابا من مكتب مساعد وزير السياحة، يفيد بأن وزارة السياحة والآثار قررت السماح للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية، مع ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصا من الدولة على مساندة القطاع السياحي والفندقي على تجاوز تداعيات الجائحة.