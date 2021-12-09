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تشديدات أمنية في محيط منزل سفاح الإسماعيلية.. وأسرته: كان ملتزما قبل تعاطي الشابو

كتب:

شريف سليمان وعمرو الورواري
02:01 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
محيط منزل أسرة سفاح الإسماعيلية

محيط منزل أسرة سفاح الإسماعيلية

أفاد مراسل «الوطن»، بوجود تشديدات أمنية في محيط منزل المتهم عبدالرحمن نظمي سفاح الإسماعيلية، رغم مغادرة أفراده منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة، وعدم معرفة مكان إقامتهم حتى الآن.

تشديد أمني في محيط المحكمة

وذكر، أن هناك حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الأمن الإسماعيلية، مع انتشار أمني كبير لرجال الشرطة في محيط مجمع محاكم الإسماعيلية لتأجيل جلسة المحاكمة.

وأشار، إلى أن أهل الضحية رفضوا الظهور في الفيديوهات، لكنهم أكدوا أن عبدالرحمن كان شخصا ملتزمًا دينيًا وأخلاقيًا قبل تعاطي مخدر الشابو، إذ ظهر هذا التأثير في الفترة الماضية بشكل كبير، وبدأت تظهر عليه علامات الاضطراب السلوكي وقيامه بأفعال غير معروفة.

أسرة المتهم تنفي اغتصابهما

ولفت، إلى أن الأسرة ظهرت أكثر من مرة، وكانت المرة الأولى أمام النيابة العامة للتحقيق فيما كان يدلي به المتهم أثناء ارتكاب الواقعة، وهو أن المجنى عليه قام باغتصاب أمه وشقيقته، وهو ما نفته أسرة السفاح وأكدوا أن الضحية والجاني كانا يعملان في بيع الأثاث المستعمل، ونفوا أيضا ما زعمه سفاح الإسماعيلية بشأن اعتداء الضحية عليهم.

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