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أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية تحتفل بإحالة المتهم للمفتي: ربنا جابله حقه

كتب:

هبة هشام وشريف سليمان
01:40 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
سفاح الإسماعيلية

سفاح الإسماعيلية

أطلقت أسرة واقعة الإسماعيلية، الزغاريد في المقابر، خلال زيارتهم لقبره، بعد إحالة أوراق المتهم عبدالرحمن نظمي سفاح الإسماعيلية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وقالت شقيقه خلال بث مباشر مع «الوطن»: «ألف مبروك يا أحمد، ألف مبروك يا أخويا، حقك جالك، فرحانة إن أخويا حقه جاء، وميستحقش اللي حصل فيه، كان مصاب بمرض الكبد، وكان أطيب واحد فينا واللي في جيبه مكنش ليه».

وقالت زوجته: «طول عمرك غلبان وعمرك ما ظلمت حقك، عشان كده ربنا جاب لك حقك، وفرحانين عشان حقه جه».

وبكت أسرة المجني عليه حزنًا على فراقه، حيث ارتفع نحيب أخيه، بينما بكى نجله الصغير زياد، وأعرب بقية أفراد الأسرة عن ترحيبهم بالحكم ووجهوا الشكر للقضاء.

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