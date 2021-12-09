محافظ كفر الشيخ: رفع 2000 طن مخلفات.. وحملات نظافة مكثفة بالمراكز

نظمت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ حملات تمكنت من رفع 2000 طن مخلفات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

تفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، إن جملة المخلفات من شوارع كفر الشيخ التي تم رفعها، 2000 طن بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ «كفر الشيخ 387 طن، وببرج البرلس 49 طنا، وبسيدي سالم 159 طنا، وبسيدي غازي 45 طنا، وببلطيم 120 طنا، وبالرياض 111 طنا، وبالحامول 159 طنا، وبمصيف بلطيم 36 طنا، وبقلين 125 طنا، وببيلا 179 طنا، وبدسوق 255 طنا، وبفوه 196 طنا، وبمطوبس 164 طنا، وبمسير 26 طنا»، بإجمالي 2000 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

محافظ كفر الشيخ يشدد على تفعيل دوريات لمشرفي النظافة

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

وشدد على توزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.