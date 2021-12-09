أحمد العوضي يغازل ياسمين عبدالعزيز على الهواء: «إزيك يا بطل»

غازل الفنان أحمد العوضي، زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على الهواء، أثناء لقاءهما مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث استهل حديثه لها قائلًا: «إزيك يا بطل»، كما وصفها في أثناء حديثه بأنها «وحش الكون»، لترد عليه ياسمين عبدالعزيز مازحة: «يا أخويا قعدت تقولي يا وحش الكون يا وحش الكون، لغاية لما كنت هسيب الكون كله»، في إشارة إلى الوعكة الصحية التي أصابتها الفترة الماضية.

عتاب من سيدة مجهولة

وأضاف «العوضي»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، أن لقب «وحش الكون»، كان يناديها به في مسلسل «اللي مالوش كبير»، واشتهرت به خلال الفترة الماضية، وفي أثناء فترة مرضها، كان نازلًا في «أسانسير» بالمستشفى، فالتقى سيدة لا يعرفها، وقالت له: «قعدت تقولها وحش الكون لغاية لما كانت هتسيب الكون».

واشتكت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لزوجها، من كثرة البكاء الذي حدث في الحلقة، وقالت له: «المدام عيطت كتير»، ليرد العوضي ممازحًا منى الشاذلي: «لية كدة يا منى!»، فأجابت الأخيرة: «أنتوا هتتفوقوا عليا!».

تفاصيل الجزء الأول من اللقاء

وحلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، ضيفان على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الجمعة، حيث تحدثا عن تفاصيل الأزمة المرضية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وتعتبر هذه الحلقة هي الجزء الثاني من لقاء أجرته «الشاذلي» مع ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور تلفزيوني لها بعد عودتها من الخارج، عقب تعافيها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها، حيث أكدت أنها مصابة بمرض تكيس المبايض منذ سن 16 سنة، وكانت تخضع لعملية جراحية في المستشفى، ولكنها تعرضت لخطأ طبي، أدى إلى هذه الأزمة، موضحة أن دعاء جمهورها ساهم في تحسن حالتها.

وعقب إذاعة الجزء الأول من اللقاء حققت مقاطع الفيديو منه ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، واحتل اسمها قائمة الأكثر انتشارا «التريند»، على السوشيال ميديا ومحرك البحث العملاق «جوجل».