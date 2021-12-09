ما هو مرض أكياس الشيكولاتة على المبيض الذي أصاب ياسمين عبد العزيز؟

أعلنت الفنانة «ياسمين عبدالعزيز»، إصابتها بمرض «أكياس الشكولاتة على المبيض»، وإجرائها العديد من العمليات من أجل الشفاء من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بهذا المرض، فما هو مرض أكياس الشيكولاتة على المبيض الذي أصاب ياسمين عبد العزيز؟، إليك كل المعلومات التي تريد معرفتها عن هذا المرض.

ما هو مرض أكياس الشيكولاتة على المبيض؟

وللإجابة عن هذا سؤال «ما هو مرض أكياس الشيكولاتة على المبيض الذي أصيبت به ياسمين عبد العزيز؟»، قال الدكتور أشرف أبو اللوز، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن المرض عبارة عن دم قديم من الدورة الشهرية، وسمى بهذا الأسم نظرا للّونه البني الداكن الذي يشبه لون الشكولاتة.

أكياس الشكولاتة على سطح المبيض

وأضاف أبو اللوز في تصريحات لـ«الوطن»، أن اكياس الشكولاتة توجد في الغالب على سطح المبيض أو القناة الرحمية، أو أي عضو موجود بمنطقة الحوض، وقد تشكل هذه البقع من خلايا بطانة الرحم كيسا صغيرا يتكاثر في النهاية إلى المزيد من الخراجات عندما يتم تحفيزها بواسطة الغدد شديدة النشاط، والنظام الغذائي غير الصحي.

أعراض مرض أكياس الشكولاتة

وتابع، استشاري أمراض النساء والتوليد، أن أعراض مرض أكياس الشوكولاتة تتمثل في: «دورة شهرية مؤلمة - نزيف غير منتظم- ثقل في البطن- ألم أثناء التمرين»، وهناك بعض الأعراض في الحالات المتأخرة، حيث يمكن أن يتسبب تمزق الكيس في حدوث نزيف داخلي ويحتاج إلى عناية طبية فورية.

أسباب مرض أكياس الشكولاتة

وأوضح «أبو اللوز»، أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب الإصابة بأكياس الشكولاتة على المبيض، وتتمثل هذه الأسباب في الآتي:

أسباب جينية وراثية

تحدث نتيجة معاناة أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى من بطانة الرحم، وبالتالي فغن فرصة الإصابة بالمرض تكون عالية.

خروج دم الحيض في الاتجاه المعاكس

بدلا من نزوله عبر عنق الرحم إلى المهبل، يرتد ويخرج إلى الحوض عبر القناة الرحمية، وهذه إحدى النظريات في تفسير بطانة الرحم المهاجرة.

خلل في جهاز المناعة

بعض الأطباء يعتقدون أن بطانة الرحم المهاجرة تحدث بسبب مرض في جهاز المناعة، يؤدي إلى هجرة خلايا بطانة الرحم إلى سطح المبيض.