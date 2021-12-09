ياسمين عبد العزيز حديث السوشيال ميديا.. ومتابعون: «منى الشاذلي مسكت نفسها إزاي؟»

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، في لقاء حققت مقاطعه ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، واحتل اسمها قائمة الأكثر انتشارا «التريند»، على السوشيال ميديا ومحرك البحث العملاق «جوجل».

آلاف التعليقات على حوار ياسمين عبدالعزيز

وانتشرت آلاف التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقًا على حوار ياسمين عبدالعزيز، ونرصد لكنم بعض هذه التعليقات كما يلي:

وكتبت آية عبدالله: «ألف سلامه عليكي يا حبيبة قلبي بكيتيني والله، حمدلله على

سلامتك».

وعلقت غادة: «هي منى الشاذلي كانت ماسكه نفسها إزاي طول الحلقة، أنا لو حد عيط قدامي بيحكي مآسايه أنا هعيط معاه.. ياسمين عبدالعزيز».

مظاهرة في حب ياسمين عبدالعزيز

كما علقت يسرا، قائلة: «أنا بحب ياسمين عبدالعزيز أوي بجد ومبسووطة وأنا شايفاها في الحلقة».

وكتبت آلاء عبدالله: «أنا بحب ياسمين عبدالعزيز جدا يا جماعة، وبتمنى إن ربنا يشفيها وميورناش فيها حاجة وحشة».

أما يوكا فكتبت: «حرفيا بعد ما سمعت حلقة ياسمين عبدالعزيز أنا مش عارفة هوفي ربنا حقه من إني أحمده وأشكره إزاي بعد كدا حقيقي الحمدلله الحمدلله على كل حاجة احنا في زحام من النعم ومش حاسين بيها ربنا يهدينا ويردنا ليه ردا جميلا».

أما ميدو سمير، فعلق قائلا: «حمدالله على سلامة النجمة والفنانة ياسمين عبدالعزيز شبح الكون».

وكتبت نورا: «حرصي على مشاهدة لقاء ياسمين عبدالعزيز وحسن الرداد بعد كل اللي مروا فيه غريب، حاسه شيء ضروري أنا بحاجته وباخذه منهم».

قد ايه الستات بيستحملوا

وعلق أحمد فيصل: «حلقة ياسمين عبد العزيز مع مني الشاذلي عرفت منها قد ايه الستات بيستحملوا».

وكتب ناجي: «أتمنى ينزلوا مقابلة ياسمين عبدالعزيز كاملة يا منى شذلي بليز كاملة باليوتيوب».

وقالت مريم أسامة: «حلقه ياسمين عبدالعزيز تتلخص في جمله قالتها: 3 حاجات مبتشتريهاش بالفلوس: الصحة وحب الناس والاحترام».

وأكدت كرملة: «أنا بحب ياسمين عبد العزيز أوي يا جماعة، بحس إني شبها في طريقتها وهي بتحكي عن حاجة حصلت وبتعيط و بتضحك على نفسها عشان هي مش بتحب النكد، عاملة زيي، الحمدلله إنها بخير وإني لسه أنا كمان بخير».

ومرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية، وخضعت لعدد من العمليات الجراحية، بسبب خطأ طبي تعرضت له.