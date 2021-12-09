ياسمين عبد العزيز: اتخضيت من شكلي وأنا تعبانة وما كنتش عاوزة حد يشوفني

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها طيلة تواجدها في المستشفيات بسبب الوعكة الصحية التي مرت بها، كانت ترفض التصوير: «لو بصيت لنفسي وأنا معدية جنب المراية كنت بتخض، مش عاوزه أشوف نفسي وأنا تعبانة، ولا حد يشوفني وأنا تعبانة، دي شخصيتي وأنا كده، من حقي أتعب ومحدش يعرف عني حاجة، بحب أظهر قوية دايما، وأظهر إني مش تعبانة، عاوزه الناس تشوفني في أحسن حالاتي».

درجة الحرارة استمرت 39 درجة دون أي انخفاض لمدة أسبوع

وأضافت ياسمين عبدالعزيز، خلال حوارها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»: «بعد ما الأمعاء طلعت من بطني، طلعت الأوضة لمدة شهر ونص، بدأت أمشي واحدة واحدة، بدأت أكل واتكلم، بس درجة حرارتي كل يوم 39، قعدت شوية تعبانة وبرضوا الحرارة مش بتنزل، كل شوية أقول لنفسي هبقى كويسة، بس برضوا مش بتحسن، قولتلهم سفروني، قالولي لا ورفضوا، واتخانقت معاهم».

وأوضحت الفنانة أن الأطباء فسروا لها سبب رفضهم لسفرها: «مينفعش تتحركي في حالة زي دي، قولتلهم طب عاوزة أروح البيت، وبعد محايلات كتير روحت البيت، لأني قولتلهم لو مروحتنيش مش هاخد أي أدوية».

سفروني سويسرا ودخلولي الأمعاء جوه

وتابعت ياسمين عبدالعزيز: «أول ما روحت البيت قولت بقى عاوز أسافر مكنتش قادرة، لو كنت كملت من غير سفر كنت هموت، سافرت بره، وعملوا لي العملية ودخلولي الأمعاء جوه خلاص، كنت دايما أقول لنفسي، لازم أخد قرار وأنشف، عندي أولاد لازم أعدي المحنة دي، لازم تبقى قوية يا ياسمين».

وأوضحت الفنانة، أن «مسلسل (اللي ملهوش كبير) هو اللي جاب أجلي، وأنا كنت في المستشفى وتعبانة، كانت الممرضات بتقولي يلا يا وحش الكون، جالي عقدة من المسلسل كله ومن الكلمة دي، عليت صوتي عليهم وقولتلهم مش عاوزة أسمعها تاني خالص، والمسلسل كان بيتعرض إعادة على سي بي سي وأنا في المستشفى أقولهم غيروا القناة، مشوفتش يوم عدل في المسلسل ده، جالي كورونا مرتين فيه، والحضن اللي أديته لأحمد العوضي في المسلسل هو اللي جاب لي الكافية».

وأضافت: «أنا بموت في التفاهة، خلاص 3 شهور عياط، كنا بنصور في مكان بس فيه ناس وموظفين وشارع، رايحة أحضن أحمد وأنا مكسوفة، أول ما اخلص الحضن ألاقي الناس قاعدة مبسوطة، كنت فرحانة بالمسلسل، نجح، المود بتاع المسلسل واللوكيشن بتاعه كان كويس والناس حابة بعض».