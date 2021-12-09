«القومي للاتصالات»: توصيل الهاتف الأرضي للمسنين مجانا

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز أطلق استراتيجيات تفيد المستخدمين، وكان أولها تلك المبادرات الموجهة لصالح ذوي الهمم، وحاليا تُنفذ مبادرة لكبار السن، أي الأكبر من 60 سنة، لافتا إلى أن التعاقد على الهاتف المنزلي كان يأخذ وقتا، ولكن حاليا يمكن لكبار السن أن يتصلوا بالشركة من أجل التعاقد على الخط الأرضي بدون رسوم انتقال، وتُحصّل فقط رسوم التعاقد على الهاتف والحصول على الخدمة.

توصيل الخدمة مجانا لكبار السن

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية « MBC مصر»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن إدخال الخدمة سيكون مجانا ولكن سيتم تحصيل الرسوم الشهرية من أجل التسهيل على كبار السن، وهذا الأمر سيسهل الحصول على الهاتف المنزلي، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يشمل الروتر.

إطلاق 3 مبادرات للتسهيل على ذوي الهمم

وأكد رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إطلاق 3 مبادرات لذوي الهمم من قبل، لافتا إلى وجود «كول سنتر» يتم من خلال لغة الإشارة، ويوجد خط محمول عليه تخفيض 50% مقارنة بأي شركة محمول، موضحا أن المستفيد من ذوي الهمم يحصل أيضا على أولوية لتسجيل الخطوط والحصول على الهاتف المنزلي إذا ذهب بنفسه إلى السنترالات.

تقوية الخدمة

وأشار رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الجهاز سمح مؤخرا باستخدام التردادت المختلفة لشركة الاتصالات المصرية، لافتا إلى أن الخدمة بدأت في التحسن تدريجيا، وسيتم إضافة تردادت أقى الفترة المقبلة من خلال شركة عالمية لتحسين الخدمة.